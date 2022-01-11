Два дома для переселенцев из ветхого жилья построят в Томске в 2022 году

В 2022 году в Томске построят два первых многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Новый микрорайон расположится рядом с Зелеными Горками.

По словам заместителя губернатора Евгения Паршуто, на проектирование и строительство шести домов под переселение планируется выделить 4,2 млрд рублей. В новом микрорайоне поселятся 8,5 тыс. граждан, которые ранее проживали в аварийных домах. В «долине переселенцев» построят дома высотой 10 и 17 этажей, а также три детских сада и школу на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает РИА «Томск».

Дома в новом микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. В 2022 году построят два дома на 390 квартир.

В ближайшие год власти Томска намерены снести 27 расселенных аварийных домов. Всего в городе аварийными считают 609 зданий.