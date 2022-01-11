«РИА Новости»: Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения

Российская сторона в ходе переговоров с США в Женеве «разжевала» свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — добавил источник.

Также собеседник отметил, что Москва ожидает от Вашингтона не увиливаний, а конкретного ответа.

«Из сопряженных аспектов можно отметить их [США] твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — добавил источник.

Собеседник журналистов выразил надежду что в Соединенных Штатах не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России. Также он отметил, что Вашингтон пообещал предоставить письменный ответ на предложения на следующей неделе.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Она добавила, что Россия на переговорах с США показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве пока не видят повода для оптимизма после переговоров России и США. При этом Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Россию на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что каких-то четких сроков по дальнейшим консультациям не установлено. Также непонятно, сколько всего будет раундов переговоров.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Рябков оценил переговоры как сложные, долгие и конкретные. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.