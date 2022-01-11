Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области на 6,1%

За минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) сократилась в Псковской области на 6,1%. При этом специалисты говорят о превышении эпидемического порога.

По данным главного санитарного врача региона Александра Нестерука, всего выявлено свыше 3,5 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Заболели 436 детей в возрасте до двух лет, снижение заболеваемости в данной возрастной группе составило 18,2%. В возрастной группе 3–6 лет заболеваемость снизилась на 28,9%, в группе 7–14 лет снизилась на 28,9%. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Среди детей старше 15 лет и взрослых зарегистрирован рост заболеваемости на 22,1%.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано больше 12 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 41,4%. В регионе регистрируется циркуляция вируса гриппа A (H3N2).