Аналитик оценил уровень евродепутата после угрозы дать России «по яйцам»

Евродепутат от Польши и бывший глава польского МИДа Радослав Сикорский продемонстрировал заявлением о том, что Россия «получит по яйцам», свой «высокий» уровень политической культуры. Такое мнение высказал во вторник, 11 января, научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, если работают такие депутаты такого уровня, видимо, и политика Польши ведется в таком же ключе.

«Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы. Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза. Реакция демонстрирует как раз их болевые точки», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам». По ее мнению, евродепутат «стал жертвой концепции гендерного разнообразия», сообщает телеканал «360».

При этом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал изречение польского политика невежеством с претензией на адекватность и отметил, что для человека, который в прошлом занимал такую высокую должность, а теперь является депутатом, оно просто недопустимо.

Днем ранее Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал НАТО проектом по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского договора (ОВД) и СССР, передает НСН.

Предположительно, Сикорский мог ознакомиться с высказыванием Лаврова, переведенным на английский язык. В нем для перевода слова «бесхозный» употребляется orphaned, означающее также «осиротевший». В своем высказывании Сикорский заверил, что Россия не отец и без нее никто не осиротел.

10 января в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

11 января в Кремле заявили, что не видят повода для оптимизма после состоявшихся переговоров. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, оценивает сам факт разговора позитивно.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.