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Усиление ветра и гололедицу прогнозируют в Крыму в ближайшие дни

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Синоптики предупредили жителей Крыма об усилении ветра, гололедице и снеге в ближайшие двое суток. Погодная ситуация изменится в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела.

Согласно прогнозам, 12 и 13 января в республике ожидаются сильные осадки. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с с отдельными порывами до 25 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Температура воздуха в ночные часы опустится до –9…–14 градусов, в дневные часы ожидается –3…–8 градусов. В условиях непогоды возникает риск аварий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Также МЧС прогнозирует увеличение количества дорожных аварий. Кроме того, есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного и Азовского морей.

Ранее синоптики рассказали о «погодной лихорадке» в ряде российских регионов с 12 января. Например, в Санкт-Петербурге похолодает до –20 градусов.

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