Жители Пскова лишились 1,6 млн рублей из-за телефонных мошенников

Полиция проводит проверку по случаям дистанционного мошенничества в Пскове. Трое горожан лишились 1,6 млн рублей.

По словам потерпевших, звонки им начали поступать в конце декабря. Неизвестные представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги по предотвращению возможного оформления кредитов на имена граждан. Псковичи соглашались «обезопасить» банковские счета, пишет Псковская лента новостей.

Потерпевшие обратились в полицию. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудники правоохранительных органов просят граждан соблюдать осторожность при подобных звонках и не выполнять подозрительные инструкции.

Днем ранее сообщалось о случае дистанционного мошенничества в отношении жителя Магадана. Мужчина пытался получить доход за счет инвестиций, перешел по неизвестной ссылке, заполнил анкету и вышел на связь с некой компанией. Потерпевшему предложили внести средства на банковский счет. Мужчина лишился 600 тыс. рублей.