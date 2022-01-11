Прямой эфир
Мир
В Танзании 14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Мир
Осужденный в Латвии русскоязычный журналист обжаловал приговор
Общество
Иммунолог предрек лавинообразный рост заболеваемости «Омикроном» к концу января
Общество
В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя
Мир
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
Мир
Конгрессмены США представили законопроект о расширении военной помощи Украине
Мир
Захарова высмеяла евродепутата за угрозу дать России «по яйцам»
Авто
Запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году
Общество
Госпитализированная после инсульта Проклова рассказала о своем состоянии
Мир
Футболист сборной Турции погиб в ДТП

Осужденный в Латвии русскоязычный журналист обжаловал приговор

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвийский оппозиционный русскоязычный журналист Юрий Алексеев обжаловал решение суда, приговорившего его к 14 месяцам лишения свободы. Об этом 11 января сообщило агентство LETA.

Чемодан с собой возьмите: в Латвии решили следить за «чистотой нации»
В стране закрывают программу «вид на жительство в обмен на покупку недвижимости»

Алексеев подал кассационную жалобу на решение Пардаугавского суда Риги, который приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы за «разжигание ненависти, незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию и оборот детской порнографии». Ожидается, что суд примет решение о том, чтобы направить это дело на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Латвии практика «зажима свободы слова» и выражения мнений давно стала обыденной. По ее словам, латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить «неудобного» для местного официоза журналиста за решетку. В случае с Алексеевым, убеждена Захарова, был важен принцип «посадить любой ценой», в назидание другим строптивым соотечественникам. Обжаловать приговор ему будет очень сложно, сказала официальный представитель МИД.

Она также обратила внимание на то, что в течение одной недели в Латвии выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии Первый балтийский канал и затем «разобрались еще с одним возмутителем спокойствия».

29 октября Пардаугавский суд Риги осудил известного в Латвии русскоязычного публициста, общественного деятеля, главного редактора и создателя дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub Юрия Алексеева на год и два месяца тюрьмы.

Юрий Алексеев известен своей критикой действующей власти Латвии. В декабре 2017 года Служба государственной безопасности (СГБ) задержала Алексеева, против него возбудили уголовное дело в связи с комментариями, содержащими разжигание национальной розни.

Спецслужбы провели в доме Алексеева обыски и обнаружили патроны для пистолета. Также, по информации СГБ, на изъятых носителях информации обнаружили материалы с детской порнографией. Сам Юрий Алексеев опроверг все обвинения в свой адрес, он считает возбужденное против него уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022