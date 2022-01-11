Осужденный в Латвии русскоязычный журналист обжаловал приговор

Латвийский оппозиционный русскоязычный журналист Юрий Алексеев обжаловал решение суда, приговорившего его к 14 месяцам лишения свободы. Об этом 11 января сообщило агентство LETA.

Алексеев подал кассационную жалобу на решение Пардаугавского суда Риги, который приговорил его к году и двум месяцам лишения свободы за «разжигание ненависти, незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию и оборот детской порнографии». Ожидается, что суд примет решение о том, чтобы направить это дело на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Латвии практика «зажима свободы слова» и выражения мнений давно стала обыденной. По ее словам, латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить «неудобного» для местного официоза журналиста за решетку. В случае с Алексеевым, убеждена Захарова, был важен принцип «посадить любой ценой», в назидание другим строптивым соотечественникам. Обжаловать приговор ему будет очень сложно, сказала официальный представитель МИД.

Она также обратила внимание на то, что в течение одной недели в Латвии выдвинули уголовные обвинения в отношении 14 других русскоязычных корреспондентов, лишили лицензии Первый балтийский канал и затем «разобрались еще с одним возмутителем спокойствия».

29 октября Пардаугавский суд Риги осудил известного в Латвии русскоязычного публициста, общественного деятеля, главного редактора и создателя дискуссионной онлайн-площадки IMHOclub Юрия Алексеева на год и два месяца тюрьмы.

Юрий Алексеев известен своей критикой действующей власти Латвии. В декабре 2017 года Служба государственной безопасности (СГБ) задержала Алексеева, против него возбудили уголовное дело в связи с комментариями, содержащими разжигание национальной розни.

Спецслужбы провели в доме Алексеева обыски и обнаружили патроны для пистолета. Также, по информации СГБ, на изъятых носителях информации обнаружили материалы с детской порнографией. Сам Юрий Алексеев опроверг все обвинения в свой адрес, он считает возбужденное против него уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.