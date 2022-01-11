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В Танзании 14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом

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В результате столкновения автомобиля и микроавтобуса в Танзании погибли 14 человек, в том числе шесть журналистов. Об этом 11 января сообщила президент страны Самиа Сулуху.

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«Я потрясена гибелью 14 человек, в числе которых шесть журналистов, что произошло сегодня утром, когда машина в автоколонне комиссара области Мванза столкнулась с маршрутным такси. Выражаю соболезнования журналистам и всем родным», — написала глава государства в Twitter.

Уточняется, что 11 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Среди погибших два сотрудника телеканала ITV, два специалиста по связям с общественностью, работник издания Habari Leo и их водитель, добавляет местная газета Citizen.

Днем ранее два человека погибли в Нижегородской области при столкновении легковых и грузового автомобилей.

10 января около 13:00 автомобиль Volkswagen на 504-м км трассы М-7 «Волга» выехал на встречную полосу для обгона и врезался в фуру, а затем в другую легковую машину. Водитель и пассажир Volkswagen получили различные травмы, от которых скончались на месте.

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