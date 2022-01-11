Популяция зубров достигла 400 особей в Калужской области

Популяция зубров выросла до 400 особей на территории Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в День заповедников и национальных парков в России.

По словам главы региона, общая численность животных превысила 800 особей. Зубры, внесенные в Красную книгу, обитают в Калужской, Орловской и Брянской областях. Об этом пишет газета «Весть».

Всего в Калужской области существуют 154 особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения. Четыре из них были созданы в 2021 году. Наибольшую известность получили национальный парк «Угра», заповедник «Калужские засеки» и заказник «Таруса».

В ноябре сообщалось о передаче очередной группы зубров из Рязанской области в нацпарк «Смоленское Поозерье» в Смоленской области.