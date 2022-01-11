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В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя

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Продавец суррогатного алкоголя в ХМАО, где умерли девять человек, помещена под домашний арест. Об этом во вторник, 11 января, сообщает СУ СК по региону.

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«Суд Кондинского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре избрал в отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафактную алкогольную продукцию жителям поселка Кондинское, меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного индивидуального предпринимателя, который привез продукцию в поселок и организовал ее реализацию местным жителям.

По данным следствия, в январе 2022 года несколько жителей поселка Кондинский приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате употребления внутрь данной жидкости 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже.

По некоторым данным, суррогатным алкоголем отравилась семья. Есть сведения, что скончались мать 1969 года рождения, ее дочь 1989 года рождения и мужчина 1971 года рождения, которые выпили жидкость неизвестного происхождения.

8 января в Тюмени следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

9 января правоохранители задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка приобрели суррогатный алкоголь.

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