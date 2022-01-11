В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя

Продавец суррогатного алкоголя в ХМАО, где умерли девять человек, помещена под домашний арест. Об этом во вторник, 11 января, сообщает СУ СК по региону.

«Суд Кондинского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре избрал в отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафактную алкогольную продукцию жителям поселка Кондинское, меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного индивидуального предпринимателя, который привез продукцию в поселок и организовал ее реализацию местным жителям.

По данным следствия, в январе 2022 года несколько жителей поселка Кондинский приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате употребления внутрь данной жидкости 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже.

По некоторым данным, суррогатным алкоголем отравилась семья. Есть сведения, что скончались мать 1969 года рождения, ее дочь 1989 года рождения и мужчина 1971 года рождения, которые выпили жидкость неизвестного происхождения.

8 января в Тюмени следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

9 января правоохранители задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка приобрели суррогатный алкоголь.