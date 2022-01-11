В Мурманске выпало 66% месячной нормы осадков

За девять дней в Мурманске выпало 22 мм осадков. Это соответствует 66% от среднего многолетнего значения для января.

Наибольшее количество осадков выпало на севере Мурманской области. В Никеле и Ура-Губе зафиксировано от 20 до 29 мм осадков, что составляет 54–73% месячной нормы. Об этом сообщает ИА «Би-порт». В Териберке выпало 92% нормы осадков или 27 мм.

Синоптики отметили, что столь большое количество осадков наблюдалось в регионе в 2009 и 2020 годы.

Ранее синоптики предупредили о снеге и высокой лавинной опасности в Сахалинской области. Неблагоприятная ситуация ожидается в девяти муниципалитетах 12 января.