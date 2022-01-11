Пресс-секретарь президента Песков: позиция Путина по индексации пенсий остается в силе

Позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу индексаций пенсий осталась прежней. Об этом 11 января рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля подтвердил позицию Путина, ранее заявлявшего, что правительство должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции.

«Это позиция Путина в отношении индексации пенсий <…> она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — сказал пресс-секретарь главы государства.

18 ноября Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. Он добавил, что предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

Как 23 декабря рассказали «Известиям» эксперты, индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей. С 1 января пенсии проиндексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией, предположили также в Госдуме.