Конгрессмены США представили законопроект о расширении военной помощи Украине

Представители Республиканской партии США в палате представителей конгресса внесли законопроект, который предполагает предоставление Киеву дополнительной военной помощи. Об этом 10 января сообщило издание The Hill.

Документ под названием «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act) вынесла на рассмотрение группа республиканцев, в частности Майк Роджерс от штата Алабама и Майкл Маккол от штата Техас.

Ранее, 15 декабря, аналогичный законопроект уже был внесен на рассмотрение сената США. Согласно инициативе, Вашингтон предоставит Киеву «жизненно важные средства», в том числе ракеты «земля – воздух», системы противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракеты, противотанковые мины и иные вооружения.

Помимо этого, конгрессмены предложили «поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии». Также предполагается выделение в 2022 году $450 млн в качестве военной помощи.

10 января группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. За день до этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о том, что власти страны продолжат поставлять Киеву оборонительное вооружение.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

В последнее время в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, ФРГ и Францию прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, непрекращающиеся поставки вооружений западными странами укрепляют мнение Киева, согласно которому разрешения конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.