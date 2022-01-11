Прямой эфир
Мир
В Танзании 14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Мир
Осужденный в Латвии русскоязычный журналист обжаловал приговор
Общество
Иммунолог предрек лавинообразный рост заболеваемости «Омикроном» к концу января
Общество
В ХМАО под домашний арест поместили продавца суррогатного алкоголя
Мир
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана
Мир
Конгрессмены США представили законопроект о расширении военной помощи Украине
Мир
Захарова высмеяла евродепутата за угрозу дать России «по яйцам»
Авто
Запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году
Общество
Госпитализированная после инсульта Проклова рассказала о своем состоянии
Мир
Футболист сборной Турции погиб в ДТП

Конгрессмены США представили законопроект о расширении военной помощи Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Республиканской партии США в палате представителей конгресса внесли законопроект, который предполагает предоставление Киеву дополнительной военной помощи. Об этом 10 января сообщило издание The Hill.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

Документ под названием «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны» (GUARD Act) вынесла на рассмотрение группа республиканцев, в частности Майк Роджерс от штата Алабама и Майкл Маккол от штата Техас.

Ранее, 15 декабря, аналогичный законопроект уже был внесен на рассмотрение сената США. Согласно инициативе, Вашингтон предоставит Киеву «жизненно важные средства», в том числе ракеты «земля – воздух», системы противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракеты, противотанковые мины и иные вооружения.

Помимо этого, конгрессмены предложили «поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии». Также предполагается выделение в 2022 году $450 млн в качестве военной помощи.

10 января группа экспертов по России призвала советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана направить еще больше оружия на Украину. За день до этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о том, что власти страны продолжат поставлять Киеву оборонительное вооружение.

В конце декабря глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине в связи с возможной военной эскалацией. Она подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности.

В последнее время в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, ФРГ и Францию прекратить милитаризацию Украины. По ее словам, непрекращающиеся поставки вооружений западными странами укрепляют мнение Киева, согласно которому разрешения конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021