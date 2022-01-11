Песков назвал решение журналиста Шендеровича покинуть Россию попыткой скрыться от суда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение журналиста и публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию. По его словам, данное решение не может быть связано с его статусом иноагента.

«Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность — ни в чем. Это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ, он когда-то совершил каике-то высказывания или публикацию, которые сейчас оспариваются в суде», — сказал Песков.

Он также отметил, что, по всей видимости, Шендерович пытается скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонента.

Ранее, 11 января, в своих соцсетях Шендерович отметил, что из-за возможного возбуждения уголовного дела в отношении него на основании поданного иска о клевете он решил покинуть Россию и «переждать снаружи».

Министерство юстиции России внесло Виктора Шендеровича и еще семь человек в реестр иностранных агентов 30 декабря. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщил, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович на протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».