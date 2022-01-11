В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошади

Неизвестные расстреляли 53 лошади в Алтайском крае. Как сообщили пользователи соцсетей, животные находились на свободном выпасе и добывали себе корм самостоятельно.

Хозяин табуна Николай Дроков рассказал Telegram-каналу «Инцидент Барнаул», что основную часть стада составляли кобылы, которые еще не принесли потомство, а также жеребята.

«Мы проверяли их два-три раза в неделю. Хотели на днях поехать с приятелем в очередной раз, но из-за тумана пришлось отложить выезд. А вечером нам позвонили и рассказали, что лошади застрелены», — сообщил Дроков.

Трупы лошадей были найдены недалеко от сел Камышенка и Солоновка несколько дней назад.

«Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку, под сердце. Это не человек какой-то, зверь, так даже фашисты не поступали», — поделился переживаниями Дроков.

По предварительной оценке, Дрокову был нанесен материальный ущерб в размере 5 млн рублей.

Полиция начала расследование по факту данного инцидента. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проведут экспертизу пуль, изъятых из трупов лошадей.

По словам местных жителей, подобное происходило и раньше: в прошлом году в регионе были застрелены семь лошадей.

Ранее, 15 декабря 2021 года, ОМВД по Вяземскому району Хабаровского края начало проверку по факту гибели двух тигрят возрастом около трех-четырех месяцев.

В министерство природных ресурсов региона 15 декабря поступила информация о больном тигренке, найденном под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района. Прибывшие на место инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ» обнаружили трупы двух тигрят.

В данный момент полиция готовит отправку трупов животных на экспертизу с целью установления причин гибели.