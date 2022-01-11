Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 41,4% в Саратовской области

За минувшую неделю в Саратовской области зарегистрировано свыше 12 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эпидемический порог превышен на 41,4%.

По данным Роспотребнадзора, основной прирост заболеваемости произошел за счет взрослого населения. Среди детей заболеваемость оказалась ниже эпидпорога, пишет ИА «Взгляд-инфо». Снижению детской заболеваемости способствовали каникулы.

На территории Саратова выявлено свыше 6 тыс. случаев ОРВИ, что выше городского эпидпорога на 15,2%. По результатам лабораторных исследований в регионе циркулируют вирусы гриппа A(H3N2) и гриппа В.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области за первую неделю 2022 года выявлено 3,5 тыс. случаев ОРВИ. Грипп лабораторно подтвержден у 33 взрослых и 68 детей.