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Захарова упрекнула Псаки в некомпетентности

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Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство Соединенных Штатов своими некомпетентными заявлениями. Об этом 11 января сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Это человек (Джен Псаки — Ред.), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — сказала дипломат в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

10 января Псаки заявила, что США готовятся к «распространению Россией дезинформации» об итогах переговоров о стратегической стабильности. Она отметила, что консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, были откровенными.

11 января российское посольство в США отвергло заявление американской стороны о том, что Москва якобы может прибегнуть к дезинформации о дискуссии в Женеве. Россия изначально показывала максимальность транспарентности по данному диалогу, отметили в посольстве, а подход Вашингтона говорит о деградации культуры переговоров.

Также во вторник Захарова сказала, что такие высказывания Псаки вызывают глубокое сочувствие.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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