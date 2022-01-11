Число пожаров сократилось на 12,5% на каникулах в Ульяновской области

С 30 декабря по 10 января в Ульяновской области произошло 42 пожара. Количество возгораний сократилось по сравнению с прошлым годом на 12,5%.

По данным МЧС, жертвами пожаров стали три человека. Еще один человек получил травмы, пишет ulpravda.ru.

В основном возгорания зарегистрированы в жилом фонде. Наиболее распространенными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

За время новогодних каникул пожарно-спасательные подразделения реагировали на ДТП 65 раз. Еще 47 сообщений касались нарушений работоспособности коммунальных систем. На водных объектах происшествия не зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае за время каникул произошло 154 пожара. Порядка 50 семей лишились имущества и жилья.