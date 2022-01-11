МИД выразил надежду на достижение результата на встрече Россия-НАТО

Россия не видит повода для тревоги в связи с ходом переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом 11 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также стало известно, что Москва надеется на достижение результата на заседании Совета Россия–НАТО 12 января.

«Работа продолжается, она будет продолжена завтра (на заседании Совета Россия–НАТО в Брюсселе. — Ред.), мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», — сказала Захарова в ходе программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Ранее в этот день дипломат заявила, что Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.