Футболист сборной Турции погиб в ДТП

27-летний защитник турецкого футбольного клуба «Коньяспор» Ахмет Чалык погиб в ДТП в Анкаре. Об этом сообщили на сайте Турецкой футбольной федерации.

«Футболист Ахмед Чалык, который также играл в нашей национальной сборной, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара-Нигде. Перед всеми профессиональными матчами, которые состоятся 14-17 января, пройдет минута молчания в память об Ахмете Чалыке, одном из самых ярких имен турецкого футбола», - говорится в сообщении.

О смерти спортсмена написал и футбольный клуб «Коньяспор», за который играл Чалык.

«Мы глубоко опечалены потерей нашего футболиста Ахмета Чалыка, который завоевал любовь наших болельщиков и нашего города с первого дня, когда он пришел к нам», — говорится в сообщении.

По информации издания Daily Sabah, футболист не справился с управлением автомобиля.

Ахмет Чалык начал свою профессиональную карьеру в 2012 году в «Генчлербирлиги». В 2017 он перешел в клуб «Галатасарай», в составе которого дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции. За «Коньяспор» футболист стал играть с 2020 года. В составе сборной Турции Чалык провел 8 матчей, а также был участником чемпионата Европы-2016.