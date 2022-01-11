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Профессор оценил летальность от «Омикрон»-штамма COVID-19 в России

Профессор вирусологии Альтштейн оценил летальность от «Омикрон»-штамма коронавируса в России
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В России летальность от штамма коронавируса «Омикрон» не будет превышать 0,5%, в странах с более высоким уровнем вакцинации — 0,1-0,2%. Такую оценку 11 января дал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Сейчас очень точно посчитать эту летальность сложно, это потребует еще времени, но в общем она, скорее всего, не будет превышать 0,5%, и, я думаю, там, где страны привитые, — мы еще недостаточно привитая страна и должны прививаться — там будет где-то порядка 0,1–0,2% летальности», — цитирует специалиста «Москва 24».

Альтштейн отметил, что отследить появление «Омикрона» в популяции можно по резкому росту заболеваемости COVID-19. Он указал, что если в России произойдет резкий скачок заболеваемости, то минимум 80–90% случаев будут связаны со штаммом «Омикрон».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всплеск заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон» свидетельствует о том, что данный этот вариант продолжает распространяться по всему миру, в том числе и в РФ.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что 10 января число заболевших в Москве составило 2778 человек, а 11 января — 4635. Также за минувшие произошел рост заболеваемости в целом в стране: 10 января было зафиксировано 15 830 новых случаев COVID-19, а 11 января — 17 525 случаев.

Ранее, 30 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России была создана тест-система для выявления штамма «Омикрон». По ее словам, на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любой новой мутации коронавируса в страну. Также глава ведомства рассказала, что поствакцинальный иммунитет после российской вакцины «Спутник V» достаточен для сдерживания распространения штамма «Омикрон».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Также глава государства отметил высокую способность «Спутника V» бороться со штаммом «Омикрон».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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