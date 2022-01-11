Более 4 т песка и соли за сутки ушло на обработку брянских дорог

В Брянской области продолжают ликвидировать последствия снегопада, который обрушился на регион 10 января. Подрядные организации работают в круглосуточном режиме.

Так, за прошедшие сутки на обработку дорог израсходовали более 4 т песко-соляной смеси. Обработано в общей сложности 3,2 тыс. км дорог. Задействовано в работах 297 единиц техники, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление автомобильных дорог.

10 января в московских аэропортах около 90 рейсов были задержаны или отменены на фоне снегопада. Ранее в этот день ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопаде 10 января. Он отметил, что сугробы в Москве вырастут до 35 см.