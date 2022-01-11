Skoda распространила изображение нового кроссовера Enyaq Coupe iV

Чешская компания Skoda опубликовала 11 января изображение нового электрического кроссовер с кузовом купе Enyaq Coupe iV.

Судя по изображению, автомобиль получит массивный передний бампер, узкие светодиодные фары, ребристый капот, широкие арки и большие колесные диски с низкопрофильными шинами.

В основе модели лежит модульная электрическая платформа MEB (Modular electrification toolkit) концерна Volkswagen. Отмечается, что у Skoda Enyaq Coupe iV лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления Cx, который составляет всего 0,234.

Премьера модели состоится 31 января 2022 года.

3 декабря сообщалось, что Skoda расширяет линейку двигателей для обновленного внедорожника Kodiaq на российском рынке.

Для версии Kodiaq с полным приводом теперь доступен 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Двигатель оборудован системой нейтрализации отработавших газов и соответствует экологическим стандартам Euro-6.