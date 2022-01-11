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Президент Казахстана Токаев: поэтапный вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня

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Вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнется через два дня. С таким заявлением 11 января выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев в нижней палате парламента — мажилисе.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — сказал Токаев.

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В ходе выступления Токаев заявил, что попытки госпереворота в Казахстане провалились. Он отметил, что нация смогла отстоять Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены, сказал глава государства.

«Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер», — сказал Токаев.

О выводе контингента ОДКБ рассказал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки и по решению властей республики.

По словам Шойгу, в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана.

Министр напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января коллективные миротворческие силы (КМС) организации завершили развертывание на территории Казахстана.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

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