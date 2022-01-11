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Забег Дедов Морозов устроят в Тамбове

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В Тамбове 14 января состоится забег Дедов Морозов. Акция уже стала традиционной для некоторых российских городов.

В Тамбове соревнования пройдут на Старый Новый год на стадионе школы № 36. Длина дистанции составит символические 2022 м. В забеге примут участие школьники и выпускники школы, волонтеры-медики ТГУ, представители Военной автоинспекции, иностранные студенты, жители ближайшего микрорайона.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», впервые в этот раз к забегу присоединятся и ученики начальной школы.

Все участники будут в костюмах Дедов Морозов или в новогодних шапках. В конце августа они проведут флешмоб — выстроятся в символическую фразу «Не болей!».

Ранее сообщалось, что в Кемерове провели рекордный для страны забег Дедов Морозов. Его признали самым массовым: участие в шествии приняли 1279 человек в кафтанах и во всей праздничной амуниции. Среди участников были даже женщины. Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России.

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