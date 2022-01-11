Сломавшая на зимнем курорте спину оренбурженка получила компенсацию

Жительнице Оренбурга через суд удалось добиться компенсации морального вреда от администрации центра активного отдыха «Гребени». В декабре 2020 года она сломала позвоночник, катаясь с горы на сноуборде, и обвинила в произошедшем компанию-владельца курорта, ООО «Триест».

Как пишет 56orb.ru, женщина взяла сноуборд на прокат в «Гребенях». Прокатиться она смогла всего три раза. На четвертый крепление тюбинга отстегнулось от каната буксировочного подъемника, и женщина упала со сноубордом, вылетела за пределы трассы и сломала позвоночник.

Пострадавшая обратилась в суд и выиграла 150 тыс. рублей в качестве компенсации вместо 860 тыс. рублей, которые изначально запрашивала.

Поскольку оренбурженка получила не столько, сколько хотела, она повторно обратилась в суд. При этом представитель ООО «Триест» настаивал, что компания совершила крупную выплату еще в 2020 году.

В итоге Дзержинский районный суд постановил выплатить пострадавшей еще 60 тыс. рублей компенсации морального вреда.