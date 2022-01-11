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Кремль пока не видит повода для оптимизма по переговорам с США

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят существенного повода для оптимизма после переговоров России и США в Женеве. Такое мнение он высказал во вторник, 11 января, в ходе брифинга.

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В Кремле отметили, что позитивную оценку самому факту переговоров дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ну пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым, о том, как состоялись эти переговоры, имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые», — сказал Песков.

Песков отметил, что важны не сами переговоры, а результат, который будет достигнут. Он указал, что пока точные сроки по дальнейшим консультациям и их количество не установлены.

«По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас еще, к сожалению, какие-то выводы делать невозможно», — добавил официальный представитель Кремля.

Позиция России также состоит в том, что сторону не устроит «бесконечное затягивание этого процесса», сказал Песков, имея в виду будущие переговоры.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Рябков оценил переговоры как сложные, долгие и конкретные. По его словам, стороны не пытались обойти острые углы. Также замминистра указал, что Москва надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Он также подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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