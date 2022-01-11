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Появились кадры допроса сторонника неонацистской группировки «М.К.У.»

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Появились кадры допроса сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У.», задержанного в Тверской области 11 января за подготовку терактов.

«Я действовал под руководством Егора Краснова (гражданин Украины, лидер «М.К.У.». — Ред.). Я занимался модерированием теракт-каналов в Telegram. Мы привлекали в том числе несовершеннолетних к нападению. Егор Краснов хотел провести серию крупных терактов на территории России», — признался на допросе задержанный.

О задержании молодого человека сообщалось ранее во вторник. По информации Центра общественных связей ФСБ, у него были изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного, а также другие подробности спецоперации.

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