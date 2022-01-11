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В СФ призвали Зеленского выполнить договоренности по Донбассу

Сенатор Цеков отреагировал на слова Зеленского о готовности договариваться по Донбассу
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому сначала необходимо выполнить предыдущие договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе прежде чем говорить о готовности к новым. Такое мнение во вторник, 11 января, «Известиям» выразил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее в этот же день на сайте офиса Зеленского сообщалось, что украинский президент на встрече с внешнеполитическими советниками лидеров ФРГ и Франции Йенсом Плетнером и Эмманюэлем Бонном в Киеве заявил о готовности Украины предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате.

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Как сообщил руководитель офиса лидера Украины Андрей Ермак, новый саммит в нормандском формате дал бы «серьезный толчок» для урегулирования ситуации.

Цеков же назвал подобные заявлении всего лишь словами и отметил, что Киев не выполнил предыдущие договоренности по Донбассу, только говорит о готовности договариваться, но выполнять ничего не хочет.

«Зеленскому вообще верить нельзя. Вот нельзя верить до тех пока он действительно что-то, вернее не что-то, а пока он не сделает то, о чем договорились. Вот когда он сделает, ну тогда можно продолжать с ним разговор и говорить о том, что надо договариваться и надо двигаться дальше», — уверен сенатор.

Накануне в самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинские силовики препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель республики подчеркнул, что украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации (СЦКК) игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

8 января, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко заявил, что при наличии политической воли конфликт в Донбассе можно завершить за шесть месяцев. По его словам, в первую очередь Украине нужно отвести войска и принять соответствующие законы.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня.

Тогда же в ЛНР обратили внимание на то, что обстрелы территории ведутся на регулярной основе. Отмечалось, что велика вероятность эскалации ситуации с украинской стороны, если для этого будут соответствующие внутриполитические условия.

Также в декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» РФ на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском формате (РФ, Украина, Германия и Франция). При этом стороны не раз подчеркивали необходимость выполнения достигнутых ранее минских соглашений. В Киеве же предлагали пересмотреть данные договоренности.

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