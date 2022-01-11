Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ

Народный артист России, худрук МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский отметит свой 50-летний юбилей на сцене. Он сыграет главную роль в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Об этом говорится на сайте театра.

Еще перед Новым годом Хабенский, в преддверии юбилея, обратился к зрителям с новогодними пожеланиями, отметив поразительные изменения, происходящие с человеком на новом жизненном этапе.

«Мы подошли к новому рубежу — 2022 год. Я поздравляю всех с наступающим и желаю, чтобы в новом году сады радости цвели в наших и ваших душах», — заявил худрук. Видео размещено на сайте театра.

Премьера спектакля состоялась 16 октября 2021 года. Поставил его режиссер Виктор Крамер по собственной пьесе, которую он написал при участии Хабенского. Сюжет постановки основан на реальных событиях из жизни барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, которые посвятили свои произведения приключениям барона из Боденвердера, пишет Life.ru.

Как напоминает RT, Хабенский получил известность после съемок в сериале «Убойная сила», а настоящую славу ему принесли фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Одними из наиболее успешных работ артиста считаются роли в картинах «Адмиралъ» и «Географ глобус пропил». Всего он снялся в более чем 100 картинах, а в 2018 году дебютировал в качестве режиссера с драмой «Собибор».

В прошлом году Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, в труппе театра он состоял с 2003 года.

Уже 14 лет Хабенский руководит благотворительным фондом, который помогает детям с заболеваниями головного и спинного мозга.