Поезд Астрахань — Волгоград сохранят

В пресс-службе астраханского отделения Приволжской железной дороги опровергли информацию об отмене поезда Астрахань – Волгоград. Скорый поезд № 41/42 в этом году сохранит свое курсирование в круглогодичном обращении.

Время отправления изменяться не будет. Как уточняет «Астрахань-24», из Астрахани поезд отправляется в 15:40 по московскому времени. Время в пути составляет 6 часов 9 минут.

С 12 января по 22 апреля состав будет ходить четыре раза в неделю, по воскресеньям, понедельникам, средам, пятницам. С 23 апреля по 28 августа – пять раз в неделю, по воскресеньям, понедельникам, средам, пятницам, субботам. А с 29 августа по 9 декабря – четыре в неделю, по воскресеньям, понедельникам, средам, пятницам.

Об отмене состава рассказали жители Волгоградской и Астраханской областей, которые регулярно пользуются этим поездом. По их словам, проводники сообщили им, что с 1 апреля поезд больше ходить не будет из-за нерентабельности. Между тем, это направление очень популярно для жителей Волжского, Ахтубинска, Харабали, Астрахани, Волгограда.