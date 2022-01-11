Песков оценил информацию о присутствии иностранных группировок в Казахстане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января на брифинге оценил информацию о действиях иностранных группировок на территории Казахстана. По его словам, первоисточником этих данных являются власти Казахстана.

«Безусловно, идет обмен информацией по линии спецслужб, в рамках ОДКБ , в рамках обмена российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные. Конечно, важно не то, какой информацией обладает РФ, важно, какой информацией обладает Казахстан. [Президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев вчера говорил об этом, именно это и является первоисточником», — сказал Песков.

Также в Кремле оценили инцидент с киргизским музыкантом Викрамом Рузахуновым, который оговорил себя во время беспорядков в Казахстане, чтобы его депортировали на родину.

«Это одиночный случай, это не повод для выстраивания тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые раньше имели место в Алма-Ате», — сказал Песков.

Песков также прокомментировал слова Токаева о том, что через два дня начнется вывод миротворцев из Казахстана. Официальный представитель Кремля отказался оценивать действия властей Казахстана и прогнозируемые сроки вывода миротворцев.

Ранее во вторник Токаев рассказал, что миссию ОДКБ планируют завершить в течение двух дней. На вывод миротворцев уйдет порядка 10 дней.

10 января он заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.