Режим повышенной готовности продлили до конца января в Оренбуржье

В Оренбургской области до 25 января продлили режим повышенной готовности, введенный из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Соответствующие изменения внес в Указ глава региона Денис Паслер.

С 11 января предприятия общепита возобновляют оказание услуг в обычном режиме. Однако сохраняются ограничения при проведении корпоративов. Так, до 25 января проведение в ресторанах и кафе банкетов допускается при предъявлении участниками QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или факт перенесенного заболевания.

Также до 25 января продлевается запрет на работу кальянных и ночных клубов. Действие социальных карт для льготного проезда в общественном транспорте граждан 65+ по-прежнему приостановлено, если они не прошли полный курс вакцинации или не переболели COVID-19 в последние полгода, пишет РИА «Оренбуржье».

10 января в Оренбургской области выявили первый случай заболевания «Омикрон»-штамма COVID-19 у туристки, вернувшейся из Египта.

В России за минувшие сутки выявили 17 525 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом 11 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне в России выявили 15 830 новых случаев COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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