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Военный эксперт оценил заявление норвежского генерала о вступлении РФ в НАТО

Военный эксперт Шурыгин назвал частным мнением слова норвежского генерала о вступлении РФ в НАТО
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Военный эксперт Владислав Шурыгин во вторник, 11 января, в беседе с «Известиями» назвал частным мнением слова норвежского генерал-лейтенанта Роберта Моода о том, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо предложить РФ стать членом блока.

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«Это частное мнение генерала на пенсии, который может позволить себе сказать правду. К сожалению, оно не отражает мнения каких-либо официальных кругов. Ожидать после него шагов навстречу России в тех же вопросах, касающихся расширения НАТО на Восток, не приходится», — сказал он.

Это предложение Моод высказал в интервью изданию Aftenposten, опубликованном 9 января. Он отметил, что такой ход позволит решить все противоречия в двусторонних отношениях. В связи с нарастанием турбулентности в мировой политике и недостатком механизмов взаимодействия, важно достижение договоренностей между НАТО и Россией, посчитал норвежский генерал. По его словам, альянс мог бы открыть свои двери для РФ.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с американской стороной в Женеве заявил, что РФ надеется, что НАТО в течение двух следующих дней поймет опасность заведения в тупик диалога по гарантиям безопасности, альянс должен сделать шаг навстречу российским предложениям.

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией, США и НАТО пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков также отметил, что РФ видит базу для достижения договоренностей с НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности, Россия выступает за продолжение диалога, чтобы работа «не свернулась».

26 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он зависит от предложений военных экспертов.

Глава государства подчеркнул, что Россия выдвинула свои предложения США и НАТО по гарантиям безопасности не для того, чтобы с точки зрения этого дипломатического процесса «что-то забаллотировать и что-то прекратить».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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