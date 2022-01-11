Песков прокомментировал новые возможные санкции США против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 января прокомментировал статью американской газеты The New York Times о том, что Вашингтон готовит новый пакет санкций. В частности, предприятиям могут запретить производить и продавать технику для РФ, где есть американская электроника и дизайн.

«Да, мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях. Продолжаются вбросы в разные СМИ. Наверное, это относится к артподготовке перед раундом консультаций, который оказался вчера. Но такая подготовка вряд ли может оказать влияние на нашу делегацию, вооруженную тезисами [президента РФ Владимира] Путина. Но тем не менее это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, ничего страшного в этом не видим», — сказал представитель Кремля.

Статью о возможных санкциях NYT опубликовала 8 января. В ней говорится, что в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

Авторы статьи подчеркнули, что Россия не производит многие из этих товаров и последствия для потребителей могут быть серьезными.

7 января NYT составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Издание пишет, что войска угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и потенциально «могут открыть новый фронт». Уточняется, что они якобы окружают Украину с трех сторон.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину, на фоне этого в Вашингтоне звучат призывы усилить санкционное давление на российскую сторону.

Москва неоднократно отвергала слухи о якобы подготовке нападения. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

При этом даже украинская сторона отмечала, что не видит серьезного роста военного контингента на границе и не считает реальной угрозу нападения со стороны РФ.