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Самарские школьные музеи станут партнерами Музея Победы в Москве

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Музеи школ Самарской области могут присоединиться к масштабной долгосрочной программе «Школьный музей Победы». Свои заявки они должны подать до 15 февраля.

По словам директора Музея Победы на Поклонной горе, замсекретаря Общественной палаты России Александра Школьника, современный школьный музей должен стать центром притяжения в образовательном учреждении. Школьникам, которые принимают активное участие в его создании, важно показать результат своего труда сверстникам. И не только в своей школе, но и в других регионах. Программа «Школьный музей Победы» дает такую возможность.

Так, школьные музеи со всей страны смогут обмениваться опытом в создании экспозиций, искать новых партнеров, проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня и получать информационную поддержку.

Сейчас в программе принимают участие 1142 школьных музея. Они стали партнерами главного военно-исторического музея страны. В 2021 году в Самарской области к проекту присоединились восемь организаций, пишет НИА «Самара».

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