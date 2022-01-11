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Биатлонист Чудов назвал утратой для спорта смерть олимпийского чемпиона Алябьева
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Биатлонист Чудов назвал утратой для спорта смерть олимпийского чемпиона Алябьева

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Российский биатлонист Максим Чудов 11 января отреагировал на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева.

Чудов отметил, что Алябьев был «порядочным человеком, профессионалом своего дела», который всегда его поддерживал.

«Мне удалось с ним общаться и пересекаться на спортивных мероприятиях. Он всегда поддерживал меня…Он мне запомнился порядочным человеком, профессионалом своего дела. Это плеяда того поколения большую работу сделала для того, чтобы вложить определенный фундамент в российском спорте. С них многие спортсмены брали пример», — сказал он в беседе с «Известиями».

Чудов назвал случившиеся утратой для российского спорта и выразил соболезнования родным и близким Алябьева.

«Это утрата для спорта российского. От таких гуру, от таких спортсменов профессиональных нужно ежедневно что-то черпать, получать информацию, получать какие-то знания», — сказал спортсмен.

О смерти Алябьева ранее, 11 января, сообщил Союз биатлонистов России. Заслуженному мастеру спорта было 70 лет. Позже советский биатлонист Дмитрий Васильев сообщил, что Алябьев в последние дни жизни боролся с COVID-19.

Соболезнования в связи со смертью Алябьева выразил бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов, пишет «Спорт-Экспресс».

Анатолий Николаевич Алябьев родился 12 декабря 1951 года в деревне Данилково в Вологодской области. В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 км. На зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) выиграл два «золота» — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также «бронзу» в спринтерской гонке 10 км.

В его активе также две «бронзы» чемпионатов мира 1981 и 1982 годов. В качестве тренера участвовал в подготовке сборной России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 года.

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