Через 10 дней состоится V Форум Центрального федерального округа по ГЧП

21 января состоится V Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству, организаторами которого выступают правительство Московской области и Национальный центр ГЧП (группа ВЭБ.РФ).

Это первое в 2022 году деловое мероприятие, посвященное развитию общественной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций и реализации проектов ГЧП.

В конце 2021 года в рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин очередной раз обозначил инфраструктуру одним из основных драйверов роста российской экономики, и, как отметил президент, в ближайшие годы в нее будут вложены колоссальные ресурсы. Правительство уже запустило целый комплекс долгосрочных мер, направленных на инфраструктурное развитие регионов и городов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Это и такие комплексные меры, как «инфраструктурное меню», так и более точечные программы, предусматривающие софинансирование проектов в различных отраслях инфраструктуры.

На V Форуме ЦФО по ГЧП представители регионов Центральной России вместе c федеральными ведомствами, инвесторами, финансирующими организациями и экспертами наметят ближайшие планы по инфраструктурному развитию территорий, а также обсудят возможные направления для сотрудничества при реализации проектов, в том числе с применением новых механизмов поддержки. Отдельные дискуссии будут посвящены реализации проектов ГЧП в сфере образования, здравоохранения, туризма, спорта, ЖКХ и благоустройства. Также в рамках форума пройдут мастер-классы по наиболее актуальным вопросам подготовки и реализации проектов.

Мероприятие состоится в Доме правительства Московской области с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора. Участие в форуме бесплатное. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте.