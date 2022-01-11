Стартовал прием заявок на IV международный маркетинговый конкурс «PROбренд»

Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии – ЕСОТ» объявляет о начале приема заявок на IV международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2022».

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, примите участие в данном конкурсе.

Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах союза в социальных сетях.

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