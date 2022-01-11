Колокольню построят в центре Липецка

В Липецке в районе Свято-Успенского монастыря построят колокольню. Проект получил поддержку градостроительного совета администрации города.

Сооружение воссоздаст утраченную колокольню, которая когда-то входила в ансамбль самой старой каменной постройки Липецка. Правда, как пишет GOROD48, новая колокольня появится не на месте старой. Дело в том, пояснил агентству архитектор Сергей Сошников, что на историческом месте сейчас проходят коммуникации. Кроме того, церковь является объектом культурного наследия, и обзор на него закрывать нельзя.

По форме колокольня будет напоминать первоначальную. Однако будет не деревянной, как раньше, а кирпичной. Строительство организовано на деньги мецената.

Успенский мужской монастырь был построен в XVII веке. Это единственный монастырь, существовавший на территории современного Липецка за всю историю города.

Ранее сообщалось, что в селе Шовское Лебедянского района Липецкой области восстанавливают храм Рождества Христова. Церковь начали восстанавливать в 2000 году. Купол создавали по старым фотографиям.