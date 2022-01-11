Сериал о доставщике пиццы снимут к 300-летию Перми

В Перми разыскивают актера на роль доставщика пиццы в сериале «Продавец счастливой пиццы». Его снимают к 300-летию города. В Instagram проекта happy.pizzamen сообщается, что на роль нужен мужчина 33-40 лет, потертой внешности и с огнем в глазах.

Кроме того, на кастинг приглашают молодого человека и девушку на роль актрисы и актера, мужчину средних лет на роль режиссера, девушку на роль помощницы режиссера и крепкого мужчину на роль оператора.

Режиссером проекта выступает Алексей Романов, пишет ИА «Ура.ру». Главный герой — доставщик еды, который перемещается по городу. При этом он попадает в разные ситуации и встречается с людьми, которые несчастны и одиноки. Главный герой пытается помочь им, но никто не догадывается, насколько непростым выдался его день.

Ранее сообщалось, что к 300-летию Перми планируется создать новый ландшафтный парк в центре города. Новое общественное пространство будет предназначено для спокойного времяпрепровождения.