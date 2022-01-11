Более 22 тысяч родителей из Подмосковья проверили качество школьного питания

В Московской области более 22 тыс. родителей проверили качество питания в школьных столовых в рамках проекта «Родительский контроль» с начала сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 10 января.

По словам зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной, родители оценили не только качество еды, но и работу столовой, чистоту и соблюдение в них правил.

«Проект успешно работает уже второй год — родители с интересом участвуют в проверке школьной еды», — приводит ее слова телеканал «360».

Она напомнила, что свои отзывы родители могут оставить на «Школьном портале» или отсканировать QR-код, который есть в каждой школе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в последние два дня второй четверти в регионе провели опрос о качестве питания в школах среди 870 тыс. учащихся младших и старших классов. По его словам, такие голосования будут проходить каждые последние два дня каждой четверти, пишет RT.

По его словам, это сделано для того, чтобы там, где питание вызывает нарекание, были приняты соответствующие решения, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Министр образования Илья Бронштейн рассказал, что 55% родителей положительно оценили качество школьного питания, отметив, что дети довольны школьной едой, пишет REGNUM. 25% родителей не обсуждали тему школьного питания с детьми. Еще 20% респондентом заявили о том, что их детям не нравится школьное питание.

«Как это происходит: родитель приходит в школу к определенному времени, его встречают, и родитель проходит непосредственно в столовую. <…> Можно оценить визуально, как выглядят блюда, можно оценить, как выглядит столовая, как работает персонал», — приводит слова Бронштейна РИАМО.

Он отметил, что родитель также может попробовать дегустационную порцию и оценить качество и вкус еды.

Ранее 10 января губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос о добавлении в школьное меню пельменей. Воробьев предположил, что обеспечением школ пельменями могли бы заняться компании, продукция которых не вызывает нареканий.