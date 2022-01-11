В США указали на бесполезность санкций в отношении «Северного потока – 2»

При блокировании газопровода «Северный поток – 2» экономические издержки для России будут практически нулевыми. Об этом заявил эксперт Крис Миллер в своей колонке для издания Foreign Affairs, опубликованной 10 января.

«Некоторые члены конгресса зациклены на блокировании газопровода «Северный поток – 2» — мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если СП-2 закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — написал он.

Миллер подчеркнул, что в настоящее время уже существует избыток пропускной мощности газопроводов, вследствие чего объем продаж газа РФ в Европу останется неизменным.

Накануне американский сенатор Рэнд Пол заявил, что Соединенные Штаты могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против СП-2. Он выразил сомнение, что предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект об ограничительных мерах в отношении СП-2 будет эффективен. Пол посчитал, что введение новых санкций против России из-за газопровода является «опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству».

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их.

Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект. 19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

При этом 6 января в сенате США высказали мнение, что утверждение законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2» из-за якобы «российской агрессии» в отношении Украины может помешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.