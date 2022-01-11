Жители Подмосковья смогут сдать ели на переработку в 215 пунктах

Жители Московской области смогут сдать ели на переработку в 215 пунктах в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке!». Об этом во вторник, 11 января, сообщается на сайте регионального правительства.

Для удобства жителей региона была создана онлайн-карта, где можно узнать адреса пунктов приема новогодних деревьев. Стартует экологическая акция с 15 января, уточняет телеканал «360».

Так, ели получат вторую жизнь: из древесины сделают щепу, а ее уже смогут применить в производстве почвогрунта, фанеры или в качестве биофильтров на закрытых мусорных полигонах.

Завершится акция 15 февраля, пишет РИАМО. В каждом городском округе Подмосковья будет работать как минимум по два пункта приема деревьев. Новогодние елки также можно будет привезти на площадки «Мегабак».

В 2021 году жители Московской области сдали на переработку свыше 50 тыс. елок, что в два раза больше, чем в 2020 году. Всего в регионе действовало порядка 200 пунктов приема деревьев.