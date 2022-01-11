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Глава AURUS подал в отставку

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Генеральный директор российского производителя премиальных автомобилей AURUS Адиль Ширинов покинул свой пост. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 11 января в редакцию «Известий».

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«Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации AURUS, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки. Адиль Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ООО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время обязанности генерального директора выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании.

31 мая 2021 года состоялось торжественное открытие завода AURUS в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан.

Сборка автомобилей в основном производится ручным методом с применением интеллектуального инструмента, при помощи которого оператор контролирует процесс сборки и установки деталей.

На имеющихся мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна установка легкой и средней брони.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название AURUS), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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