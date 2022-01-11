Президент Казахстана Токаев: поэтапный вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня

Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, через два дня миротворцы начнут покидать республику. Об этом во вторник, 11 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе выступления в Мажилисе, нижней палате парламента страны.

Миротворческий контингент ОДКБ полностью покинет Казахстан через 10 дней, уточнил глава государства.

Постоянное представительство Казахстана при ООН сообщило 10 января, что республика представит мировому сообществу свидетельства того, что против страны была осуществлен акт террористической агрессии.

Как заявил в тот же день Токаев, республика понесла значительный ущерб от прошедших беспорядков. Предварительно, потери составили $2–3 млрд.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила 11 января, что в стране возбудили 388 уголовных дел по фактам нападений на здания органов власти и силовиков.

Также в пресс-службе уточнили, что правоохранительные органы страны ведут по фактам правонарушений в ходе беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам, 412 досудебных расследований.

Пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявила 10 января, что ситуация в стране после произошедших беспорядков стабилизирована и находится под контролем.

Также в КНБ рассказали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

По словам главы республики, страна пережила масштабный кризис, который стал самым тяжелым за историю независимости Казахстана.

Акции протеста вспыхнули в республике 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Беспорядки охватили крупнейшие города страны, включая Алма-Ату. Там митингующие, среди которых, по данным властей, были хорошо обученные боевики, подожгли здание прокуратуры, разгромили офис правящей партии и здание городской администрации.

Также значительный ущерб понесли местные СМИ: офисы ряда телеканалов и изданий были разгромлены, а оборудование уничтожено.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 9 января силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

В данный момент на территории республики находятся миротворцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.