Прямой эфир
Мир
Молдавия предложила «Газпрому» отменить авансовую плату за газ
Экономика
В ООН заявили о подорожании продуктов в мире на 28% за год
Мир
Шойгу рассказал о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Общество
Биатлонист Чудов назвал утратой для спорта смерть олимпийского чемпиона Алябьева
Мир
Самолет Минобороны вывез из Казахстана 145 россиян
Общество
Центр им. Гамалеи спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ в январе
Общество
Синоптик предупредил о грядущих в Москве морозах и барическом «днище»
Общество
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19
Мир
В бундестаге выразили надежду на запуск «Северного потока – 2» в 2022 году
Политика
Горсовет Симферополя отправил в отставку главу города Валентина Демидова
Сюжет:

Президент Казахстана Токаев: поэтапный вывод миротворцев ОДКБ начнется через два дня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миротворческая миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, через два дня миротворцы начнут покидать республику. Об этом во вторник, 11 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе выступления в Мажилисе, нижней палате парламента страны.

Миротворческий контингент ОДКБ полностью покинет Казахстан через 10 дней, уточнил глава государства.

«Кто свой, кто чужой»
Военным в Казахстане приходится придумывать знаки отличия, обстановка в городах еще напряженная

Постоянное представительство Казахстана при ООН сообщило 10 января, что республика представит мировому сообществу свидетельства того, что против страны была осуществлен акт террористической агрессии.

Как заявил в тот же день Токаев, республика понесла значительный ущерб от прошедших беспорядков. Предварительно, потери составили $2–3 млрд.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила 11 января, что в стране возбудили 388 уголовных дел по фактам нападений на здания органов власти и силовиков.

Также в пресс-службе уточнили, что правоохранительные органы страны ведут по фактам правонарушений в ходе беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам, 412 досудебных расследований.

Пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявила 10 января, что ситуация в стране после произошедших беспорядков стабилизирована и находится под контролем.

Также в КНБ рассказали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

По словам главы республики, страна пережила масштабный кризис, который стал самым тяжелым за историю независимости Казахстана.

Акции протеста вспыхнули в республике 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Беспорядки охватили крупнейшие города страны, включая Алма-Ату. Там митингующие, среди которых, по данным властей, были хорошо обученные боевики, подожгли здание прокуратуры, разгромили офис правящей партии и здание городской администрации.

Также значительный ущерб понесли местные СМИ: офисы ряда телеканалов и изданий были разгромлены, а оборудование уничтожено.

5 января Токаев обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. 9 января силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.

В данный момент на территории республики находятся миротворцы из России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021