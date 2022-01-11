Прямой эфир
Экономика
В Рослесинфорге спрогнозировали снижение цен на древесину к лету
Общество
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
Мир
В Норвегии предложили принять Россию в НАТО
Мир
Захарова сравнила ввод сил ОДКБ в Казахстан с работой врача высшей категории
Мир
В США заявили о российском разведывательном корабле вблизи Гавайев
Мир
В Латвии двух человек задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ
Авто
Глава AURUS подал в отставку
Общество
Жители Подмосковья смогут сдать ели на переработку в 215 пунктах
Страна
Более 22 тысяч родителей из Подмосковья проверили качество школьного питания
Мир
В США указали на бесполезность санкций в отношении «Северного потока – 2»

Двоих рабочих госпитализировали после падения автовышки в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое рабочих получили раны и переломы во время падения автовышки в Тюмени. Инцидент произошел вечером 10 января на улице Челюскинцев. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя восемь минут после того, как на пульт диспетчера поступил вызов.

В региональном департаменте здравоохранения порталу «Наш город» рассказали, что одного мужчину из-за переломов и ушибов направили в травматологию. Второму рабочему оказали помощь в приемном покое — у него была рана века.

Автовышка упала рядом с институтом государства и права ТюмГУ. По данным агентства, это произошло во время работ по очистке снега.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рабочий погиб во время высотных работ на строящемся мосту через реку Волгу. 47-летний мужчина занимался нарезкой сетки настила моста. Рабочий вышел за ограждение и упал с высоты около 10 м. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021