Двоих рабочих госпитализировали после падения автовышки в Тюмени

Двое рабочих получили раны и переломы во время падения автовышки в Тюмени. Инцидент произошел вечером 10 января на улице Челюскинцев. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя восемь минут после того, как на пульт диспетчера поступил вызов.

В региональном департаменте здравоохранения порталу «Наш город» рассказали, что одного мужчину из-за переломов и ушибов направили в травматологию. Второму рабочему оказали помощь в приемном покое — у него была рана века.

Автовышка упала рядом с институтом государства и права ТюмГУ. По данным агентства, это произошло во время работ по очистке снега.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рабочий погиб во время высотных работ на строящемся мосту через реку Волгу. 47-летний мужчина занимался нарезкой сетки настила моста. Рабочий вышел за ограждение и упал с высоты около 10 м. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.