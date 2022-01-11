Захарова сравнила ввод сил ОДКБ в Казахстан с работой врача высшей категории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 января прокомментировала заявления Запада о нелегитимности ввода сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан.

По ее словам, такие высказывания продиктованы банальной злобой, потому что Запад не может так эффективно реагировать на кризис.

Захарова отметила, что ОДКБ «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

«Ну, это, конечно, вызывает раздражение, я очень могу это понять, потому что все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу… учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

6 января США усомнились в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан. Так, представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не знает, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране миротворцев ОДКБ, однако будет отслеживать ситуацию с размещением миротворческих войск.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не понимают, зачем власти Казахстана обратились за помощью к государствам – членам ОДКБ.

В ходе онлайн-саммита лидеров государств ОДКБ 10 января российский лидер Владимир Путин заявил, что ситуация, произошедшая в Казахстане, касается всех, а нападение на республику — это акт агрессии, на который надо было реагировать без промедления.

Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со ст. 4 договора от 1992 года, обратил внимание президент РФ. Он также указал, что страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Со своей стороны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера за помощь на фоне беспорядков в стране.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Президент Казахстана обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

11 января Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане. По его словам, основная миссия миротворцев завершена успешно. Днем ранее президент заявил о восстановлении конституционного порядка в стране.