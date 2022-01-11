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Омский зоопарк открылся после получения лицензии

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В Омске с 11 января вновь заработал зоопарк, расположенный на улице Жукова. Это стало возможным после получения лицензии.

С 1 января «Детский ЭкоЦентр» был временно закрыт, поскольку у учреждения закончилось действие лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Накануне зоопарк получил все необходимые документы, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В омском зоопарке содержатся более 200 животных из разных стран мира. Цена на входные билеты, как отмечает агентство, всегда была демократичной: для взрослых — 120 рублей, а для детей старше пяти лет — 60 рублей.

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