Спикер Европарламента Давид Сассоли умер из-за нарушения работы иммунной системы

В Италии на 66-м году жизни скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом в эфире телеканала RaiNews24 рассказал 11 января его пресс-секретарь Роберто Куилло.

Политик скончался в онкологическом центре города Авиано в 01:15 (03:15 мск) из-за нарушений в работе иммунной системы.

По словам Куилло, 26 декабря Сассоли был госпитализирован из-за осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. В сентября Сассоли также попал в больницу. Причиной стало воспаление легких, не связанное с COVID-19.

Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno.

В большую политику пришел летом 2009 года, был избран депутатом Европарламента от Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Переизбрался в Европарламент в 2014 году, с тех пор в течение пяти лет занимал пост заместителя председателя. 3 июля возглавил ЕП.

Немецкий политик, член Европарламента Исмаил Эртуг выразил соболезнования и признался, что поражен ранним уходом коллеги.