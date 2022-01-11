Прямой эфир
Экономика
На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры
Мир
Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане
Мир
Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек
Общество
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
На Украине испугались переговоров России и США касательно страны
Мир
Международные рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновятся не ранее 15 января
Мир
Токаев заявил о намерении боевиков захватить власть в Казахстане
Происшествия
Дело возбудили по факту взрыва газа и пожара на Сахалине
Мир
Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Спикер Европарламента Давид Сассоли умер из-за нарушения работы иммунной системы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии на 66-м году жизни скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом в эфире телеканала RaiNews24 рассказал 11 января его пресс-секретарь Роберто Куилло.

Политик скончался в онкологическом центре города Авиано в 01:15 (03:15 мск) из-за нарушений в работе иммунной системы.

По словам Куилло, 26 декабря Сассоли был госпитализирован из-за осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы. В сентября Сассоли также попал в больницу. Причиной стало воспаление легких, не связанное с COVID-19.

Сассоли родился во Флоренции 30 мая 1956 года. Свою журналистскую карьеру он начал в редакции римской газеты Il Tempo, затем работал в католическом информационном агентстве Asca и газете Il Giorno.

В большую политику пришел летом 2009 года, был избран депутатом Европарламента от Демократической партии. Возглавлял делегацию Демпартии в ЕП. Переизбрался в Европарламент в 2014 году, с тех пор в течение пяти лет занимал пост заместителя председателя. 3 июля возглавил ЕП.

Немецкий политик, член Европарламента Исмаил Эртуг выразил соболезнования и признался, что поражен ранним уходом коллеги.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021